"أبل" تحل مشاكل خطيرة في "آيفون" و"آيباد"

عبر تحديث جديد لنظام تشغيل "آي أو إس 13"

طرحت شركة "أبل" الأمريكية تحديثًا جديدًا لنظام تشغيل "آي أو إس 13"، الذي يقدم حلًّا لمشكلة خطيرة في هواتف "آيفون" وحاسبات "آيباد".

وأشار موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إلى أن تحديث نظام تشغيل "آي أو إس 13"، سيقدم حلًّا عاجلًا لمشكلة خطيرة مرتبطة بالبريد الإلكتروني على هواتف "آيفون" وحاسبات "آيباد".

وتتمثل تلك المشكلة في تعطل عمل خاصية البحث على الملفات أو الوسائط داخل تطبيقات البريد الإلكتروني على هواتف "آيفون" وحاسبات "آيباد".

كما أن البريد الإلكتروني أيضًا كان يعاني من مشاكل أخرى مرتبطة بعدم عرض الصور والروابط والمرفقات عند عرض تفاصيل الرسائل؛ وهو ما عالجه التحديث الجديد على آيفون وآيباد.

وحلّت كذلك أبل مشكلة خاصة بفشل البريد الإلكتروني في تضمين محتوى الرسالة الأصلية والاقتباس منها، عند الرد على أكثر من مرة في نفس الرسالة.

وعالج تحديث "آي أو إس 13" كذلك، مشكلة أخرى مرتبطة باستمرار عمل تطبيقات في الخلفية؛ مما يجعلها تستهلك البطارية والبيانات الخاصة بهواتف "آيفون" وحاسبات آيباد.