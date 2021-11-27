"هجري" ينال "الماجستير" بامتياز من "جامعة جنوب أستراليا"

في تخصص القوى الكهربائية

حصل المبتعث موسى هجري على درجة الماجستير في القوى الكهربائية من جامعة جنوب أستراليا بتقدير "ممتاز".



وحاز بحثه الدرجة الأعلى، وقد تطرق فيه إلى كيفية تأثير المركبات الكهربائية باعتبارها (G2V أو V2G) للمساعدة في إدارة انحراف التردد، وموازنة الحمل لشبكة كهرباء جنوب أستراليا في حالة الجزيرة.



وأبدى المشرفون إعجابهم بما توصل له الطالب من نتائج.



من جانبه، قدَّم موسى شكره لوالدَيْه وزوجته على دعمهم له طيلة وجوده في مقر البعثة.