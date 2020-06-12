مكة.. حرائق نفايات ورش "شارع الحج" تثير استياء السكان ويطالبون بمحاسبة المتسببين

حاولوا مراراً وتكراراً إيقافها من خلال إبلاغ الأمانة وأصحاب المستودعات دون جدوى

طالبَ سكان حي وادي جليل ومخطط السفياني بمكة المكرمة؛ المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة، بضرورة التصدي لأصحاب الورش ومستودعات شارع الحج، بسبب إشعال حرائق النفايات بالقرب من منازلهم.

وقال السكان إن الحرائق المشتعلة بشكل يومي ومتكرر، خاصةً في أوقات المساء، تسببت في استنشاقهم للدخان، دون حسيب أو رقيب لردع من يقف خلفها، وسط تخوفهم من الأضرار الصحية التي قد يصابون بها من جراء الدخان والروائح الكريهة المنبعثة من تلك الحرائق.

وأشار السكان إلى أنهم حاولوا مراراً وتكراراً إيقاف تلك التجاوزات من خلال إبلاغ الأمانة وكذلك أصحاب الورش والمستودعات، غير أنه لا جدوى، ولا تزال الحرائق تشتعل بشكل يومي، وبمقربة من الورش.

وطالب السكان الجهات المختصة، وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة، بضرورة وضع حد لتلك الحرائق، ومحاسبة من يقف خلفها على وجه السرعة.