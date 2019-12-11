سيناريو مكرر.. حادث مغسلة السيارات بالشرائع يعيد للأذهان واقعة مماثلة

في نفس المخطط والشارع والمسار عينه.. ومصدر: السرعة الزائدة السبب

مئات الأمتار وبنفس السيناريو وفي نفس المخطط بل الشارع ذاته والمسار عينه، أعادت حادثة وفاة مواطن بمغسلة سيارات بالشرائع، مساء أمس، إلى الأذهان واقعة مشابهة حدثت بنفس السيناريو تقريبًا.

ولَقِيَ شخص مصرعه، صباح أمس الثلاثاء، داخل مغسلة سيارات في الشرائع بمكة المكرمة، متأثرًا بحادث مروري وقع على الطريق بمقربة من المغسلة التي كان يوجد بها من أجل غسل سيارته، عندما طار إطار المركبة الأخرى ليخترق المغسلة ويرديه قتيلًا.

وفي التفاصيل، فقَد قائد مركبة السيطرة عليها، لتنحرف من المسار السريع إلى المسار الآخر "الخدمات"، وقبلها ترتطم بالرصيف لتنقلب رأسًا على عقب، قبل أن تنفصل منها إحدى عجلاتها وترتطم بقائد مركبة من نوع ونيت خلال وقوفه بجانب مركبته بالمغسلة ويتوفى في الحال؛ فيما نجا مقيم بأعجوبة.

يُذكر أن الحادثة نفسها تكررت في نفس الشارع الذي لا يبعد عن مكان الحادثة الأخيرة إلا مئات الأمتار، ولقي مقيم مصرعه وأصيب آخر بعد انحراف مركبة بنفس طريقة حادثة الأمس.

حاولت "سبق" الوقوف على سبب تكرار نفس الحادث بنفس الطريقة؛ حيث أكد مصدر أن السرعة الزائدة ومحاولة الدخول من المسار السريع إلى الخدمات بنفس السرعة يتسبب في انحراف المركبة وفقدان السيطرة عليها.

ووقفت "سبق" صباح اليوم على المغسلة التي شهدت الحادثة ولا تزال آثار الزجاج بالمكان، وأغلقت المغسلة أبوابها اليوم وخلت من جميع العاملين فيها، ولفها السكون؛ فيما تقبع مركبة من نوع تويوتا بجانب المغسلة وعليها آثار ارتطام يعتقد أنها كانت قريبة من موقع الحادث.