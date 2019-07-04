"العصيمي" يحتفل بزواج نجله بمكة

احتفل سعود بن سعد العصيمي أمس بزواج ابنه "نايف" من كريمة يوسف بن عبدالله الرويس ، بإحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة ، بحضور أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني عمر بن فارس أبا العلا، ووكيل أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني ماجد بن شجعان أبا العلا، وعدد من الأهل والأصدقاء ووجهاء وأعيان منطقة مكة المكرمة .

"سبق" تهنئ "العصيمي" وتتمنى للعروسين حياة زوجية سعيدة.