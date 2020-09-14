"الجبير" يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الجيبوتي

تضمّن استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بوزير خارجية جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف.

وشهد الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني.

عادل الجبير

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14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442 03:04 PM

تضمّن استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين

"الجبير" يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الجيبوتي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بوزير خارجية جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف.

وشهد الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني.

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عادل الجبير

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