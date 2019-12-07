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غارات تنفذها دببة من مختلف الأعمار حتى الأشبال الصغيرة منها

الدببة القطبية تهاجم قرى كاملة عقب تغير الطقس وتحرك الجيش

لجأت قطعان من الدببة القطبية، للعام الثاني على التوالي، إلى مهاجمة قرى نائية في منطقة سيبيريا في روسيا؛ بحثًا عن الطعام والغذاء.



وجاءت هجمات تلك الدببة بسبب التغيرات المناخية التي أصابت المنطقة ومنعت تجمد البحار، بسبب الطقس المعتدل للشتاء على غير العادة.



ويساعد التجمد الدببة القطبية على التقاط طعامها من الأسماك والأصناف البحرية؛ لسهولة صيدها خلال وجود الجليد على سطح البحر.



وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية: دوريات خاصة تسعى إلى منع دخول تلك الدببة الجائعة إلى المناطق السكنية لمنع قتلها من قبل الأهالي، وذلك بعد تقارير عن مصرع 56 منها في الآونة الأخيرة.



وأشارت إلى أن هذه هي السنة الثانية التي تهاجم فيها عشرات الدببة المناطق السكنية في مدينة ريكابي.



من جهتها أوضحت رئيسة دورية الدب القطبي التابعة للصندوق العالمي لحماية الطبيعة في المدينة، تاتيانا مينينكو؛ أن جميع الدببة في تلك المناطق باتت تعاني النحافة بشكل جلي جراء قلة الطعام.



ووفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز": فقد أكد عدد من السكان المحليين أن هذا العام شهد المزيد من هجمات الدببة بأكثر من أي وقت مضى.



وأضافت "مينينكو": دببة من مختلف الأعمار باتت تشارك في تلك الغارات، حتى الأشبال الصغيرة منها.



وكشف السكان المحليون أن الطقس الشتوي، الذي يزداد حرارة بشكل غير طبيعي؛ أدى إلى جعل تلك الدببة تقتات على جثث الفقمات النافقة في فصل الخريف، لكن الجيش الروسي قام بتنظيف شواطئ المنطقة من تلك الجثث؛ مما دفع الدببة إلى البحث عن مصادر طعام أخرى.



وتعمل "مينينكو" وزميلها ماكسيم ديمينوف بدأب، على مدار الساعة، لمنع حدوث أي "مواجهات" بين تلك الحيوانات والأفراد، ويستخدم الحراس عربات الثلوج والمركبات لثني الحيوانات عن الاقتراب من المنازل.



وبموجب القوانين النافذة: يمنع في روسيا إطلاق النار على الدببة القطبية، لكن يسمح، في حالات الضرورة، باستخدام الرصاص المطاطي.