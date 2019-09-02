مَن هو "الرميان" الرئيس الجديد لأكبر شركة نفطية في العالم؟

تولى مهام كبرى من أهمها الإشراف على صندوق الاستثمارات العامة

لم يكن مفاجئًا اختيار ياسر الرميان رئيسًا لمجلس إدارة شركة أرامكو السعودية في ظل بزوغ نجمه في مختلف المهام الكبرى التي تولاها، التي كان من أهمها الإشراف على صندوق الاستثمارات العامة منذ 2015م.

الرميان يملك سيرة ذاتية حافلة بالمنجزات منذ بداية خبرته العملية قبل 25 عامًا. كان الرجل المناسب في ظل التوجه لإعداد الشركة الأكبر في العالم للطرح العام؛ إذ بلغت قيمتها السوقية نحو 10 تريليونات دولار في عام 2015م، وفقًا لمجلة إكسبلوريشن. وبلغ إجمالي أرباح أرامكو 111 مليار دولار خلال عام 2018م، أي ما يعادل أرباح شركة أبل وجوجل وإكسون موبيل مجتمعة، بحسب وكالة بلومبيرج.

بالعودة لرئيس مجلس إدارة أرامكو الجديد فقد وُلد ياسر بن عثمان الرميان في 20 فبراير 1970، وحصل على بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل عام 1993، وشهادة برنامج الإدارة العامة من كلية هارفارد للأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتمتع الرميان بخبرة تفوق 25 عامًا من العمل في هيئات مالية كبرى عدة في السعودية؛ إذ بدأ حياته المهنية في البنك السعودي الهولندي، وشغل مناصب عليا في العديد من أقسامه، وأصبح مدير إدارة الوساطة الدولية فيه. انضم بعدها إلى هيئة سوق المال عضوًا في الفريق المؤسس عام 2004م، وتم تعيينه مدير إدارة تمويل الشركات في 2008م حتى عام 2011م، ثم شغل منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في "السعودي الفرنسي كابيتال" حتى 2015م. ومن عام 2014 إلى عام 2015م أصبح عضو مجلس إدارة تداول (سوق الأوراق المالية السعودية). وهو كذلك مستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ عام 2016م.

وفي 2015م تم تعيينه محافظًا لصندوق الاستثمارات العامة، ويشرف على المشروع الذي تهدف السعودية من خلاله لزيادة حجم الصندوق إلى تريليونَي دولار، والمساهمة في توسعة القطاعات غير النفطية في السعودية وتوطينها.