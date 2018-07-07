الأفلاج.. الإطاحة بمواطن سلب شاحنة بالقوة من قائدها وغير وجهته

تسليم الحالة للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة

تمكن رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج من إنقاذ قائد شاحنة من جنسية آسيوية استولى على مركبته مواطن في العقد الثالث من عمره وغير مسار وجهته.

وبدأت فصول القصة عندما توقف قائد شاحنة من نوع قلاب بطريق الخرج لمواطن في العقد الثالث من عمره كان مترجلاً على قارعة الطريق ومعه كيس يحمله، وبعد السير مسافة قصيرة طلب الثلاثيني من قائد الشاحنة تغيير مسار وجهته إلى الجنوب.



وبالقوة تمكن المواطن من قيادة الشاحنة والسير بها حسب مراده، إلا أن الآسيوي عندما شاهد مركز الضبط الأمني بالأفلاج رمى بنفسه من الشاحنة وهي تسير وفر مترجلاً للاستنجاد برجال الأمن وأخبرهم بالحادثة.

وعلى الفور قامت دوريات مركز الضبط الأمني بأمن الطرق بمتابعة الشاحنة وتضييق الخناق على قائدها وتوقيفه بالقوة الجبرية والقبض عليه حيث عثر بحوزته على 6 قوارير مسكر " عرق " وتبين أنه في حالة غير طبيعية.



بعدها تم تدوين محضر بالواقعة وتسليم الحالة للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.