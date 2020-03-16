الصين تعلن "تقدماً كبيراً" في تركيب لقاح ضدّ "كورونا"

كشفت عن الموعد المقرّر لبدء إجراء اختباراته السريرية

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، تحقيق تقدم كبير في تركيب لقاح ضدّ فيروس كورونا المستجد "COVID-19"؛ يعمل عليه علماء في شنغهاي.

وأشارت السلطات الصينية، وفق موقع "روسيا اليوم"، إلى أنه من المقرر بدء اختباراته السريرية في أبريل.