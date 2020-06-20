740 حالة بالرياض.. نصف حالات كورونا الجديدة سجلتها بـ4 مدن

"الصحة" أعلنت 3941 حالة إصابة جديدة من بينها 421 حالة في جدة

سجلت 4 مدن في المملكة، اليوم، نصف حالات كورونا المعلن عنها هذا اليوم، وكانت الرياض الأعلى بـ740 إصابة جديدة بالفيروس.

وشهدت ثلاث مدن أخرى تسجيل 1040 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3941 حالة إصابة جديدة، من بينها 421 حالة في جدة و354 حالة في مكة المكرّمة و285 حالة بالهفوف.