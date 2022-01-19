إعلان نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية بـ"السجون"

يمكن معرفتها وطلبات القبول عبر الدخول عبر بوابة "أبشر- توظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة للسجون على رتبة جندي.

وأشارت الإدارة إلى أنه يمكن معرفة نتيجة وطلبات القبول بالدخول عبر بوابة (أبشر-توظيف): https://jobs.sa.