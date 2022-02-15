الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة الفيحاء .. و"السومة " يقيم مأدبة عشاء للفريق

واصل فريق الأهلي الأول لكرة القدم تحضيراته، اليوم الثلاثاء، لمواجهة نظيره الفيحاء، الخميس المقبل، في افتتاح الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

من جانب آخر أقام الكابتن عمر السومة، مأدبة عشاء، للاعبين وجميع الأجهزة العاملة بالفريق الكروي الأول، بعد نهاية الحصة التدريبية مساء اليوم .

الجدير بالذكر أن الأهلي يأتي ترتيبه التاسع وبرصيد 24 نقطة، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

