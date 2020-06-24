"تركي بن طلال" يرعى مراسم توقيع الصلح بين أسرتي "آل جرمان" و"آل صمعان"

قال: منطقة عسير ستشهد تحولاً غير مسبوق في شتى المجالات

رعى أمير منطقة عسير رئيس لجنة إرساء السلم المجتمعي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مراسم توقيع وثيقة الصلح النهائي بين أسرتي "آل جرمان" و"ل صمعان" من قبيلة بللسمر، وذلك بعد خلاف طال واستمر لأكثر من ستين عاماً.

ويأتي صلح الأسرتين في إطار ما تقوم به مبادرة إرساء السلم المجتمعي التي أطلقها أمير عسير قبل ثلاثة أشهر.

وقال أمير منطقة عسير في كلمته خلال توقيع وثيقة الصلح التي جرت اليوم بالصالة الملكية بالخالدية في مدينة أبها، إنه "بتوجيه قائد البلاد خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وسمو ولي عهده الأمين -حفظه الله- عازمون وبحول الله وتوفيقه على إصلاح القلوب قبل إصلاح الدروب"، مؤكداً أن ذلك يأتي انطلاقاً من شريعتنا الإسلامية، التي أرست قيم التسامح، والعفو ووصل الأرحام، والتصافي، والتضييق على كل مثيرات الفتن والاختلاف.

وأضاف: هذا ما انطلقت من خلاله أهداف ومهام لجنة إرساء السلم المجتمعي التي تأتي ضمن الركائز الرئيسة للتنمية الشاملة في منطقة عسير، اتباعا لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية الغراء، وأعمالا لمرتكزات النظام الأساسي للحكم، ورؤية المملكة الطموحة، وما بنيت عليها استراتيجية تطوير عسير، التي جعلت من بناء أواصر المحبة والألفة المجتمعية هي المنطلق الحقيقي للبناء والتطوير في المنطقة.

وتابع أمير منطقة عسير: ما الفائدة من طريق ينفذ بشكل متقن بين قريتين متخاصمتين؟ أن هذا الطريق سيربط بين جمادین، مشدداً على أن هذا أمر غير مجبر، ولا يحقق البناء الحقيقي للمنطقة.

وقال أمير عسير: ما ينال اهتمامنا وأولوياتنا هو الربط بين القلوب المؤمنة، وبين الرجال الأصيلة، وبين القبائل الشامخة كشموخ جبال السروات.

وقال أمير منطقة عسير: إن هذا اليوم يشهد توقيع الصلح الذي لا يقوم به إلا عظماء الرجال، وأن أصل الصلح هو تمالك الغضب والمشاعر، ودحر الفتن والاختلافات، مقدماً الشكر لأسرتي آل جرمان وآل صمعان، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة عسير كافة على ما قاموا به من طي صفحات الغضب طيلة السنوات الماضية، وفتح صفحات بيضاء لهم ولأجيالهم القادمة.

وأضاف: إن كل نجاح في إرساء السلم المجتمعي يصب في مصلحة مستقبل عسير الموعود الذي ذكرته في هذا المكان قبل عام ونصف، لأؤكد لكم مجدداً أن منطقة عسير ستشهد تحولاً غير مسبوق في شتى المجالات وهذا ما نحن عليه ماضون بعون الله وتوفيقه.

وشهدت مراسم التوقيع إسدال الستار على الخلاف السابق بين أسرتي "آل جرمان" و"آل صمعان" من قبيلة بللسمر، وتعيين سعید بن عبدالرحمن بن صمعان نائبا لآل غرامة من قبيلة آل مسلم وآل خثيم من بللسمر، بعد نجاح مساعي أمير منطقة عسير للإصلاح بينهما.

وقد حضر الصلح فضيلة عضو الإفتاء بمنطقة عسير، وفضيلة رئيس المحاكم بالمنطقة وفضيلة رئيس المحكمة العامة بأبها، وكل من أعضاء لجنة إرساء السلم المجتمعي في المنطقة، وأعضاء لجنة إصلاح ذات البين بإمارة المنطقة.