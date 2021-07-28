فلسطين تُطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لفتح المؤسسات في القدس

إخلال فاضح بالاتفاقيات وعدم وفاء بالالتزامات المترتبة على إسرائيل كقوة احتلال

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تمديد إغلاق مؤسسات فلسطينية في مدينة القدس للمرة الـ40 خلال العشرين عامًا الأخيرة، وفي مقدمتها: بيت الشرق، والغرفة التجارية، ونادي الأسير، والمجلس الأعلى للسياحة، وغيرها من المؤسسات الفاعلة في خدمة المواطن المقدسي.

وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم: "رغم الرسالة التي تَلَقّتها القيادة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي، والتي تعهد فيها بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة، ورغم الالتزام الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية في عام 1993 إلى وزير الخارجية النرويجي يوهان هولست حول عدم التعرض للمؤسسات الفلسطينية في القدس والإبقاء عليها مفتوحة؛ أقدَمَ ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال عومر بارليف، على تجديد أوامر الإغلاق، امتدادًا للقرارات السابقة وإمعانًا في سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة".

وأكدت الخارجية أن هذا القرار يندرج في إطار الإجراءات أحادية الجانب، وإخلال فاضح بالاتفاقيات الموقعة، وعدم وفاء بالالتزامات المترتبة على إسرائيل كقوة احتلال في الحفاظ على حياة وخدمات السكان المدنيين الرازحين تحت الاحتلال ومؤسساتهم في المدينة المقدسة، وإخلال أيضًا بالوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس المحتلة.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته عامة، وتجاه ما تتعرض له القدس ومقدساتها ومواطنوها ومؤسساتها، والضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس؛ خاصة أن هذه الدول تؤكد وتعترف بأن القدس محتلة وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة دولة فلسطين.

وشددت على ضرورة الحفاظ على الحياة الفلسطينية المدنية في القدس الشرقية بسكانها وما يلزمه من خدمات واحتياجات، وتأهيل وتطوير عمل المؤسسات الفلسطينية توطئة للتوصل لاتفاق إسرائيلي فلسطيني.