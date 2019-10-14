المسند: "الماطرة" مستمرة لليوم التاسع

قال: "الصغرى" سجّلت 20 مئوية في حائل

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبد الله المسند؛ أن منطقة حائل سجّلت، اليوم، الحرارة الصغرى فيها 20 درجة مئوية؛ متوقعاً استمرار الحالة المطرية في يومها التاسع على بعض المناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": سجّلت درجة الحرارة الصغرى، فجر اليوم، في #حائل 20 درجة مئوية فقط.

وأضاف: درجة الحرارة الكبرى في كل المحطات في #السعودية، أمس، أقل من 40 درجة مئوية، عدا محطتَي #الأحساء و#رفحاء، والليل يطول بمقدار دقيقة و23 ثانية يومياً.

وتابع: اليوم التاسع للحالة المطرية الأولى في هذا الموسم، ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تؤثر بسحبها وربما أمطارها على "أجزاءٍ" متفرقة ومحدودة من مناطق #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية #مكة #عسير #الباحة #جازان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وتبوك؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تُسبق برياح نشطة على أجزاءٍ من الجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، في حين يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.