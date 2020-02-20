"الخطوط السعودية" تقرر استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي لغوانزو الصينية

حرصاً على سلامة الموظفين وطواقم الأسطول

قررت الخطوط الجوية العربية السعودية استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي من وإلى غوانزو الصينية حتى تاريخ 15 مارس 2020م؛ تماشياً مع التوجيهات وحرصاً على سلامة الموظفين وطواقم الأسطول.

وأشارت الخطوط السعودية في بيان أصدرته اليوم، إلى أن رحلاتها من وإلى هونج كونج ما زالت مستمرة بحسب الجدول المعتاد.

فيروس كورونا الجديد الخطوط السعودية الصين

6

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441 10:12 PM

حرصاً على سلامة الموظفين وطواقم الأسطول

"الخطوط السعودية" تقرر استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي لغوانزو الصينية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 1,934

قررت الخطوط الجوية العربية السعودية استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي من وإلى غوانزو الصينية حتى تاريخ 15 مارس 2020م؛ تماشياً مع التوجيهات وحرصاً على سلامة الموظفين وطواقم الأسطول.

وأشارت الخطوط السعودية في بيان أصدرته اليوم، إلى أن رحلاتها من وإلى هونج كونج ما زالت مستمرة بحسب الجدول المعتاد.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد الخطوط السعودية الصين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020