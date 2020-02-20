"الخطوط السعودية" تقرر استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي لغوانزو الصينية

حرصاً على سلامة الموظفين وطواقم الأسطول

قررت الخطوط الجوية العربية السعودية استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي من وإلى غوانزو الصينية حتى تاريخ 15 مارس 2020م؛ تماشياً مع التوجيهات وحرصاً على سلامة الموظفين وطواقم الأسطول.

وأشارت الخطوط السعودية في بيان أصدرته اليوم، إلى أن رحلاتها من وإلى هونج كونج ما زالت مستمرة بحسب الجدول المعتاد.