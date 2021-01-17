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أمر سام باستمرار التعليم عن بُعد لنهاية الأسبوع العاشر.. والتوصل للقاح سعودي لـ"كورونا".. وتحذير من السفر دون إذن لدول لم تسيطر على الفيروس

موجز "سبق" الأسبوعي.. ولي العهد يبدأ ثورة في الحياة الحضرية بإطلاق "ذا لاين".. ويؤكد: السعودية تمتلك فرصًا استثمارية بـ6 تريليونات دولار

بدأبها المعهود في سرعة نقل الحدث، وتوفير أكبر قدر من المعلومات الوافية عنه، نقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية إلى متابعيها مجموعة من الأحداث المهمة، التي شهدها الأسبوع الماضي منها، إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مدينة "ذا لاين"، التي تعد ثورة في الحياة الحضرية، وتأكيده أثناء مشاركته في جلسة حوار إستراتيجية، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة خلال السنوات العشر القادمة تصل قيمتها إلى 6 تريليونات دولار، وتحذير وزارة الداخلية المواطنين من السفر إلى الدول، التي لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها، أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها، دون الحصول على إذن سابق من الجهات المعنية.



ومن الأحداث المهمة، التي تمخض عنها الأسبوع الماضي أيضًا، تأكيد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن المملكة أصبحت ضمن الدول التي تشهد انحسارًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتسليم برنامج "سكني" لعددٍ من الفلل الجاهزة في مشروعات الوزارة بمختلف مناطق المملكة، وإصداره 3.181 عقدًا جديدًا للأراضي السكنية للمستفيدين منه، وصدور الأمر السامي باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني في التعليم العام والجامعي والتقني، والإعلان عن انتهاء العمل بالمادة (41) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، التي أضيفت في ظل الظروف الاستثنائية، التي واجهتها المملكة ومختلف دول العالم بسبب جائحة كورونا.



المدينة المليونية

استهل الأسبوع أحداثه المهمة، بإطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأحد، المدينة المليونية "ذا لاين" في مشروع نيوم، التي تعد ثورة في الحياة الحضرية، ونموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة، وفور الإطلاق تصدر وسم #مشروع_ذا_لاين قائمة الأكثر تداولاً على منصة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيما أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي، في اليوم نفسه، أن المملكة حاليًا أصبحت ضمن قائمة الدول، التي ترصد مزيد استقرار وانحسارًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الحالات المؤكدة تواصل الانخفاض بنسبة 98 في المائة.

https://sabq.org/NHdsSh

https://sabq.org/cfLrp8

https://sabq.org/8g3Vh2



وسلّم برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، الاثنين، عددًا من الفلل الجاهزة في مشروعات الوزارة بمختلف مناطق المملكة، ضمن جهود البرنامج المستمرة؛ لتوفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة لتلبية رغبات المواطنين السكنية، وشمل التسليم خلال شهر ديسمبر الماضي 18 مشروعًا في 10 مناطق، وجرت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي، فيما أعلن البرنامج في اليوم نفسه، وصول نسب الحجوزات في مشروعات ضاحية الجوان السكنية إلى 79 في المائة من حجم الوحدات في مشروعات الضاحية بنهاية عام 2020، وتشتمل ضاحية الجوان على 12 مشروعًا.

https://sabq.org/qgHKWR

https://sabq.org/Lm9ryz



نظام العمل

وطرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الثلاثاء، مشروع تعديلات مقترحة على نظام العمل، وذلك لاستطلاع الرأي حولها، وأفاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، بأن التعديلات تُسهم في تطوير ودعم وإصلاح سوق العمل لتنمية القطاع الخاص وإيجاد بيئة عمل مثالية، بما يُسهم في تحقيق أهداف الوزارة وإستراتيجية سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030، بينما أصدر برنامج "سكني" 3181 عقدًا جديدًا للأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج خلال شهر ديسمبر الماضي، ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة، التي يتيحها لتسهيل تملّك الأسر؛ بهدف زيادة نسبته إلى 70 في المائة تماشيًا مع مستهدفات "رؤية 2030".

https://sabq.org/kw5bDL

https://sabq.org/YsdTFD



وصدر الأمر السامي، الأربعاء، باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني في التعليم العام والجامعي والتقني، وفق الآلية المعمول بها خلال الفصل الدراسي الأول للمعلمين والمعلمات، وأعضاء الهيئة الإدارية في المدارس، ومكاتب التعليم، فيما صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأن وزارة الداخلية تحذر المواطنين من السفر إلى عددٍ من الدول دون الحصول على إذن سابق من الجهات المعنية، ومن هذه الدول (ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء) وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها.

https://sabq.org/CjQSgb

https://sabq.org/QmGhMb



انتهاء المادة 41

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الأربعاء، أيضًا، عن انتهاء العمل بالمادة (41) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11 / 4 / 1440 هـ التي أضيفت في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهتها المملكة ومختلف دول العالم بسبب جائحة كورونا، فيما جددت وزارة الداخلية في اليوم نفسه تحذيراتها من التجمعات المخالفة، موضحةً أن التجمعات للأغراض الاجتماعية، كالعزاء والحفلات ونحوها، لأكثر من 50 شخصًا، مخالفة للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

https://sabq.org/2QjJ5S

https://sabq.org/ZKYRH5



لفت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال مشاركته في جلسة حوار إستراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، الخميس، إلى أن الفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة تصل قيمتها إلى 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة، منها 3 تريليونات دولار استثمارات في مشروعات جديدة، في إطار ما توفره رؤية 2030 من فرص لإطلاق قدرات المملكة غير المستغلة وتأسيس قطاعات نمو جديدة وواعدة، بينما أنهت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات توزيع الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني على جميع المدارس، بما يضمن عودة جادة ومنتظمة للعملية التعليمية من اليوم الأول للدراسة.

https://sabq.org/pRDQsn

https://sabq.org/P3qmGK



لقاح سعودي

وصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجمعة، على منح 101 مواطن ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسة، سواء كان العضو من حي أو من متوفَّى دماغيًّا، بينما أعلنت جامعة الإمام عــبدالرحــمن بن فيصل بالدمام، أن فريقًا من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية، نجح في التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا، مبينة أنه جرى الانتهاء من الدراسات قبل السريرية ونشر البحث، وستبدأ التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات اللازمة.

https://sabq.org/VNCjxs

https://sabq.org/XbP7SB



واعتمد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، السبت، العمل بالخطة الدراسية المطورة كمرحلة أولى، للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم؛ للتعليم عن بُعد خلال الفصل الدراسي الثاني من العام 1442هـ، كما وجّه الوزير خلال اجتماع افتراضي مع مديري التعليم بمناطق ومحافظات المملكة بإعادة توزيع الخطة الدراسية بما يضمن التركيز على المهارات والمعارف الأساسية، فيما أنهت وزارة التعليم استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ، اليوم (الأحد) من خلال منصة "مدرستي"، وقنوات عين، وقنوات دروس في اليوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية عين، وتطبيق الروضة الافتراضية.

https://sabq.org/v8wQcJ

https://sabq.org/JLz5Dy

https://sabq.org/xQ3TV9