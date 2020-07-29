"الصحة" تعلن تسجيل 2945 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و1759 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 29 يوليو 2020، تسجيل 2945 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 228569 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1759 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 272590 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2816 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 41205 والحالات الحرجة 2063 حالة .