إيقاف حركة الملاحة بميناء جدة الإسلامي

بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع موج البحر

كشفت إمارة منطقة مكة المكرّمة -قبل قليل- عن إيقاف حركة الملاحة البحرية بـ #ميناء_جدة_الإسلامي؛ بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع موج البحر.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.