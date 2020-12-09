"سراج" تمكّن 40 جمعية أهلية ناشئة من العمل في القطاع "غير الربحي" بالمملكة

ضمن خطط جمعية "تنامي" الرائدة في تحقيق رؤية 2030 للقطاع الثالث

تمكنت مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج"، التابعة للجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي في المملكة "تنامي"، من تمكين وتأهيل وتطوير 40 جمعية أهلية ناشئة في مشروع استمر 12 شهرًا متواصلًا؛ 30 جمعية منها يُعد "احتضانا كاملا"، و10 جمعيات احتضانًا جزئيًّا، إضافة إلى تأهيل عدد من المديرين التنفيذيين في الجمعيات الأهلية، إضافة إلى إطلاق برنامج تأسيس الجمعيات التعاونية.

جاء ذلك خلال عرض قدّمه مسؤولو الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي بالمملكة "تنامي" مساء الاثنين الماضي أمام أعضاء جمعيتها العمومية العادية لعام 2020م في مقرها بالرياض، بحضور ممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة "تنامي" والأمين العام لها وعدد من أعضائها.

وعرض رئيس مجلس الإدارة الدكتور فؤاد العبدالكريم، خلال الاجتماع الذي تم عبر برنامج ZOOM مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المعنية في المملكة، المنجزات التي تحققت خلال عامي 2018 و2019م، وأبرز الشراكات التي تمت خلال الفترة الماضية، منوهًا بفريق العمل وما تم إنجازه خلال تلك الفترة.

وبيّن أن العمل خلال جائحة كورونا لم يتوقف؛ بل استمر عن بُعد من خلال النظام التقني المتطور الذي أسسته "تنامي" لجميع الجمعيات الناشئة والمستفيدين من متابعة أعمالهم، والذي أتاح للموظفين أيضًا إنجاز مهامهم في يسر وسهولة عن بُعد.

فيما استعرض الأمين العام خالد بن عبدالعزيز العواد تقريري البرامج والأنشطة لعامي 2019 و2020م؛ مؤكدًا أن ما تم إنجازه جاء بتكاتف وتعاون جميع منسوبي "تنامي"، وأن هذه المنجزات والفعاليات والمبادرات حققت الأهداف المرسومة لها بدقة وساهمت بشكل كبير في ترسيخ رسالة الجمعية التنموية وأهدافها وبرامجها.

وأشاد بما أنجزته مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج"، ومنصات "تنامي تك"، تماشيًا مع رؤية 2030 الطموحة، ومن أبرز ما حققته "تنامي" في هذا الشأن تأهيل عدد كبير من قيادات العمل التطوعي في المملكة لإدارة "وحدات التطوع"، وكذلك تأهيل عدد من المديرين التنفيذيين في الجمعيات الأهلية الناشئة، إضافة إلى برنامج تأسيس الجمعيات التعاونية.

وأضاف "العواد" أن "سراج" استهدفت 40 جمعية أهلية ناشئة 30 منها يعد "احتضانًا كاملًا"، و10 جمعيات احتضانًا جزئيًّا؛ وذلك عبر تمكينها وتأهيلها وتطويرها لمدة 12 شهرًا من تاريخ بداية المشروع، كما أشار إلى أن منصات "تنامي تك" تحتوي على عدد من المنصات من أهمها منصة "جدير" المعنية بتطوع الخبراء، ومنصة 100 يوم للجمعيات الناشئة، ومنصة "حوكمني"، ومنصة "معين"، ومنصة "روزنامة النخبة".

كما تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية مراجعة الميزانية والقوائم المالية لعام 2019 واعتماد موازنة 2020م وبرامج وأنشطة العام نفسه والتصويت عليها.