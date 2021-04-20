أمطار غزيرة ونزول البرد بمرتفعات جازان

الدفاع المدني يوجّه تحذيراته للجميع

‬يشهد عدد من المحافظات بمنطقة جازان هطول أمطار غزيرة ومتوسطة، سال على إثرها عدد من الأودية، كما شهد عدد من المحافظات نزول البرد.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.