مدرب الفيصلي : التعاون من أفضل فرق الموسم.. وفريقنا جاهز لتحقيق اللقب الحلم

قبل نهائي كأس الملك بساعات

قال مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي البرازيلي "شاموسكا " إن فريقه سيسعى إلى تعطيل مفاتيح اللعب لدى نظيره التعاون، وذلك حينما يلتقي الطرفان، غداً الخميس، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشار مدرب الفيصلي إلى أهمية الحد من خطورة لاعب التعاون " أميسي" قائلاً خلال المؤتمر الصحافي اليوم : "أميسي من أهم لاعبي التعاون، وعملنا خلال الأيام الماضية على إيجاد طريقة لإيقافه، وتاوامبا مهاجم رائع يعتمد عليه المنافس في كل هجماته".

وأوضح المدرب عن تأثير الغيابات على فريقه: "درسنا التعاون جيداً، ولدينا شبان نمنحهم الدعم والثقة، ونتمنى أن يقدموا مستوى كبيراً".

وعد البرازيلي بلوغ النهائيات "حلماً"، وأبدى تفاؤله بتحقيق الفوز، واصفاً التعاون بأحد أفضل الفرق في الموسم الجاري.