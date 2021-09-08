"محمد بن ناصر" يعتمد تشكيل مجلس إدارة "جائزة جازان للتفوق والإبداع"

"أبو هادي": تحولت من محلية إلى عالمية ومواكبة لرؤية 2030

اعتمد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع؛ تشكيل مجلس إدارة الجائزة لمدة عامين، وذلك من خلال 15 فرعًا في مختلف المجالات، برئاسة أمين عام الجائزة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، والدكتور نايف بن جحشور أزيبي نائبًا للرئيس، وبعضوية 18 عضوًا.

وثمّن أمين مجلس إدارة جائزة جازان للتفوق والإبداع الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، قرار أمير منطقة جازان باعتماد تشكيل جديد للجائزة ليسهم في تطويرها عبر الكوادر الوطنية والمؤهلة لدعم الجائزة في جميع فروعها ومجالاتها.

وأكد "أبو هادي" أن الجائزة ستشهد في الفترة المقبلة تحولًا جذريًّا في طبيعة دورها ومهامها بما يواكب الروح المتجددة وقيم الرقي والتميز والإبداع التي أسّست لها رؤية الوطن 2030.

وفيما يلي تشكيل مجلس إدارة الجائزة:

1- أمین الجائزة الدكتور إبراھیم بن محمد أبوھادي.

2- نائب الرئیس الدكتور نایف بن جحشور أزیبي.

3- وكیل الإمارة للشؤون الأمنیة الدكتور سلطان بن خالد القرزوح.

4- الدكتور عواجي بن قاسم النعمي.

5- الدكتور عثمان بن موسى حكمي.

6- الدكتورة حنان بنت أبوالقاسم بصلي.

7- الدكتور أحمد الحسن زید أبو طالب.

8- العقید عبدالله بن أحمد یحیى العقیبي.

9- الدكتورة فاطمة بنت علي الشیخ.

10- الدكتور ماجد بن إبراھیم الجوھري.

11- الدكتور منصور بن حمود محمد عواجي.

12- الدكتور إبراھیم بن مطاعن إبراھیم قصادي.

13- الأستاذ عبدالله حسن محمد الأمیر.

14- الأستاذة أفراح بنت ناصر علي آل قاسم.

15- الأستاذ حسن بن أحمد محمد الحازمي.

16- الأستاذة مھا بنت محمد الحمزي.

17- الأستاذة میسون بنت محمد شتیفي.

18- الأستاذة رقیا بنت محمد علي علوان.

19- الأستاذ ھشام بن محمد سالم العطاس.

20- الأستاذ یحیى بن محمد یحیى عطیف.