ضربات استباقية تحبط تهريب 33 مليون قرص "إمفيتامين" إلى المملكة

بعد توفر معلومات عن مخطط التهريب وبالتنسيق والتعاون مع جهات دولية

كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن إحباط محاولات تهريب ما مجموعه (32.758.898) قرص "إمفيتامين" خلال أشهر رمضان وشوال وذي القعدة من عام 1440هـ.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات: عملية إحباط تلك المحاولة جاءت بعد توفر معلومات عن مخطط لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة، واتخاذ التدابير الأمنية، لاستباق محاولات هذه العصابات لتهريب المواد المخدرة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة بالدول التي أكدت مصادر المعلومات استخدام أراضيها في عمليات التهريب.

وأضاف: أسفرت الجهود المشتركة لمتابعة ورصد المواد المخدرة عن ضبط (18.787.898) قرص "إمفيتامين" خلال شهر رمضان، بعد وصولها إلى المملكة، والقبض على المتورطين في التخطيط لها واستقبالها وعددهم (15) متهماً بينهم ستة سعوديين، وأربعة من الجنسية التركية، واثنان من الجنسية الباكستانية، واثنان من الجنسية الأردنية، ومتهم واحد من الجنسية السورية.

وأردف: تم ضبط (10.971.000) قرص "إمفيتامين"، كانت في طريقها إلى المملكة خلال شهر شوال، وذلك بميناء دولة شقيقة، وضبط ثلاثة ملايين قرص "إمفيتامين"، كانت في طريقها إلى المملكة خلال شهر ذي القعدة، وذلك بميناء دولة صديقة.