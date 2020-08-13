تجديد تكليف "المنيع" وكيلة لعمادة شؤون الطلاب بجامعة الإمام

أصدر رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور أحمد سالم العامري، قرارًا بتجديد تكليف الدكتورة عهود بنت عثمان المنيع، وكيلة لعمادة شؤون الطلاب لشؤون الطالبات.

والدكتورة "المنيع" حاصلة على درجة الدكتوراه في تخصص الأدب الإنجليزي، ولها خبرات إدارية وأكاديمية متنوعة.

وحاصلة على عدد من الدورات وورش العمل المتخصصة، وعضو لمجالس ولجان عدة أهمها: عضو مجلس صندوق الطلاب، عضو اللجنة الدائمة لمقابلات واختبار طلاب المنح، عضو سابق للجنة مكافحة التدخين، عضو سابق في اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين.