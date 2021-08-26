أخضر الطائرة يواصل معسكره في سلوفينيا.. استعداداً لـ"آسيوية اليابان"

آل إبراهيم يترأس البعثة.. وتضم 15 لاعبًا

يواصل المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة تدريباته في معسكره الإعدادي الذي يقام في جمهورية سلوفينيا، ويستمر حتى السابع من شهر سبتمبر المقبل، للمشاركة في نهائيات البطولة الآسيوية الـ21 للكرة الطائرة المقرر اقامتها في اليابان .

ولعب الأخضر خلال تواجده ثلاث مباريات فاز على مورسكا سونورا 3/0 وعلى سوستانج 3/1، ولعب مع بطل كرواتيا ملادوست زغرب اربعة اشواط انتهت (2/2).

وكانت العاصمة السعودية "الرياض" قد استضافت المرحلة الإعدادية الأولى لأخضر الطائرة، حيث خضع اللاعبون لحصص تدريبية مكثفة على فترتين تحت قيادة المدرب الصربي فلادان بروميتش ومساعديه إسماعيل الخيبري وشريف الخليفة.

ويشرف محمد الشهراني على المنتخب إدارياً، في الوقت الذي تضم فيه البعثة 15 لاعبًا، وهم:

أسعد هشام عزوز

نواف عبدالرحمن البخيت

عمر منصور النجراني

موفق مسعود المطيري

حسن عبدالله الوثلان

عبدالله حسن الزهراني

إبراهيم سلمان المعيقل

أسامة رضا الزهراني

وسام خالد الجهني

بدر محمد بن سعيدان

منصور بندر جمعان

عايض ناصر الدوسري

مازن فضل المولد

حسين جعفر مريط

منتظر محمد عبدالباقي

وليد فهد العتيبي.

أخصائي العلاج عبدالله العنزي.

يذكر أن المنتخب السعودي قد وقع في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات كوريا الجنوبية والصين تايبيه وكازاخستان، خلال منافسات البطولة التي تنطلق في الفترة من 12 حتى الـ 19 من شهر سبتمبر المقبل.

من جهته أكد عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة إبراهيم آل إبراهيم أن المعسكر الإعداي يسير حسب ما خطط له من قبل الدكتور خالد الزغيبي ولجنة المنتخبات، وقد لعب المنتخب العديد من المباريات الودية التي ظهر فيها بمستوى جيد حيث وضح فيه ارتفاع المعدل اللياقي.

وأكد "آل ابراهيم" على وجود الانسجام بين اللاعبين داخل المعسكر وفي الملعب والعمل بروح الفريق الواحد وشغف حب اللعبة ووجود المهارات الفنية العالية، وتمنى أن يستفاد اللاعبون فيما تبقى من الوقت الزمني للمعسكر في سلوفينيا والمباريات الودية قبل السفر لليابان للمشاركة في البطولة الآسيوية.