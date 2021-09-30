رئيس جامعة بيشة: استراتيجية "قمم وشيم" تعزز نقاط القوة والجذب لمنطقة عسير

قال إنها تسهم بالارتقاء بالخدمات والبِنَى التحتية للاتصالات والصحة والنقل وغيرها

أكد رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي أن استراتيجية تطوير منطقة عسير التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- مساء أمس تحت شعار "قمم وشيم"، تعزز نقاط القوة للمنطقة باعتبار موقعها وطبيعتها الجاذبة.



وتفصيلاً، أوضح الدكتور "صفحي" أن الاستراتيجية تدعم المنطقة لتصبح وجهة سياحية رائدة عالميًا ومقصدًا للترفيه والثقافة مع تحقيق التوازن بين التطور والمحافظة وحماية التراث والبيئة الطبيعية، مشيرًا إلى أن منطقة عسير تمتلك مقومات أهلتها لتكون أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني المتنوع الذي بنيت عليه رؤية المملكة 2030.



وقال رئيس جامعة بيشة إن الاستراتيجية الجديدة تُسهم بالارتقاء بالخدمات الأساسية والبِنَى التحتية في المنطقة والتي تشمل الاتصالات والصحة والنقل وغيرها من الممكّنات، لصنع حراك اقتصادي طوال العام.



ونوه بما تشهده المنطقة ومحافظاتها من تطور ونهضة في ظل دعم القيادة الرشيدة - حفظها الله - وبمتابعة مباشرة من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.



ولفت الدكتور "صفحي" إلى أن جامعة بيشة من خلال خطتها الاستراتيجية تتكامل مع الخطة الاستراتيجية لمنطقة عسير، حيث تعمل على إنشاء مبانٍ متطورة وتوفير تجهيزات علمية متقدمة، وتحسين البنى التحتية، في إطار تحقيق رؤيتها لأن تكون منظومة معرفية إبداعية منتجة تهدف لبناء مجتمع تنافسي؛ من خلال بيئة تعليمية متطورة تحرص على رفع كفاءة الموارد المادية والبشرية والتقنية، وتطوير العمل المؤسسي الجاذب والمحفز.