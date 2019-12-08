"الهويش" مشرفًا على الاستثمار والأوقاف بجامعة شقراء

صدر قرار مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري بتجديد تكليف الدكتور يوسف بن محمد الهويش عضو هيئة التدريس بكلية التربية بشقراء بالعمل مشرفًا عامًا على إدارة الاستثمار والأوقاف بالجامعة، بالإضافة إلى عمله.

من جهته، رفع الدكتور الهويش شكره وتقديره لمدير جامعة شقراء لقاء هذه الثقة، سائلاً الله العون والتوفيق لخدمة الجامعة.