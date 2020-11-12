"آل الشيخ" يدعو لتعزيز مشاركة الطلاب والطالبات في منافسات الرياضة الجامعية ودعمها بإنشاءات جديدة

خلال ترؤسه لمجلس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية

أكد وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أهمية التعاون بين الجامعات والكليات الحكومية والأهلية والاتحاد الرياضي للجامعات السعودية؛ لتعزيز مشاركة الطلاب والطالبات في منافسات الرياضة الجامعية، ودعمها بإنشاءات جديدة أو تطوير للمنشآت القائمة.

وتفصيلًا .. جاء ذلك خلال ترؤس الوزير بمكتبه اليوم الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، بحضور نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أحمد السديري، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

ورحب وزير التعليم في بداية اللقاء بأعضاء المجلس، معبراً عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على دعمها غير المحدود لأبناء الوطن، خاصة طلاب وطالبات الجامعات السعودية، وما يجدونه من رعاية واهتمام بشكل عام وفي المجال الرياضي بشكل خاص، مثنياً على المشاركة الفاعلة من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية في مسابقات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.

وتناول رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني من جهته، منجزات الاتحاد وخطته التطويرية، وكذلك إستراتيجية حوكمة الاتحاد.

بدوره استعرض أمين عام الاتحاد الدكتور عبدالإله الصلوي جدول الأعمال؛ حيث أقر المجلس عدداً من القرارات، منها الموافقة على توصيات الجمعية العمومية للاتحاد، واعتماد البرنامج الزمني للموسم الرياضي بدءاً من الفصل الدراسي الثاني، إلى جانب الموافقة على إقامة المباراة النهائية المؤجلة بين جامعة الملك فيصل وجامعة حائل بالتعاون مع وزارة الرياضة مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المتبعة لسلامة أبنائنا الطلاب.

وتضمنت قرارات المجلس الموافقة على أن يكون هناك تعاون بين الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية والاتحاد السعودي للرياضة الذهنية (الإلكترونية)، كما وافق المجلس على مشاركة الاتحاد وتمثيل المملكة في دورة الألعاب الرياضية الجامعية الدولية المقررة إقامتها بجمهورية الصين الشعبية للعام 2021م.