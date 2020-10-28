بالفيديو.. سقوط طفل من الطابق الثالث أمام عيني أمه القعيدة

إعلامي مصري: الحادث لفت انتباهنا لحالة أمه

نجا طفل مصري، يبلغ من العمر 6 أعوام، من الموت بأعجوبة، بعد سقوطه من الطابق الثالث من منزله، في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، جنوبي مصر.

وفي برنامجه "التاسعة مساء" على القناة الأولى المصرية، بث الاعلامي وائل الإبراشي شريط فيديو للواقعة الغريبة، التقطته كاميرات المراقبة.

ويظهر الفيديو بعض الرجال يتحدثون في أحد الشوارع ليلا وبجوارهم دراجة نارية متوقفة، وفجأة يسقط الطفل "يوسف" على مقعد الجلدي للدراجة النارية، وبعدها يسقط الطفل والدراجة على الأرض، ويسارع الرجال لإنقاذه، فيصطحبونه فوراً إلى مستشفى طهطا المركزي، من أجل فحصه وتقديم الإسعافات الأولية له.

ويعلق "الإبراشي" على الحادث قائلاً: "إنها إرادة الله، أن تكون الدراجة النارية في هذا المكان بالصدفة، ويسقط الطفل على المقعد الجلدي، وليس على الأرض أو على الأجزاء الصلبة بالدراجة ربما مات".

وفي مقابلة هاتفية مع البرنامج، تروي سماح عبدالرحمن، أم الطفل يوسف، تفاصيل سقوطه، وتقول: إنها مصابة بمرض الصدفية منذ 4 سنوات ولا تستطيع السير أو استخدام يديها، وشاهدت يوسف يصعد على فرن كهربائي في بلكونة الشقة، وبدأت تنادي عليه فلم يسمعها ولم تستطع التحرك لإنزاله، وبعدها شاهدته يسقط فظلت تصرخ محاولة لفت الانتباه للاطمئنان عليه، وبعدها وقت عرفت ما حدث واصطحبتها أمها إلى المستشفى حيث اطمأنت على يوسف مؤكدة أنه بخير.

وأضافت الأم: إنها لا تجد ثمن العلاج الغالي، بعدما انفقت أسرتها كل ما لديها من مال، حيث إن الصدفية مرض مزمن ويحتاج لعلاج مستمر.

وعلق "الإبراشي" قائلاً: ربما وقع هذا الحادث ليلفت الانتباه إلى حالة الأم التي تحتاج إلى علاج، وقد وعد وكيل وزارة الصحة بسوهاج بتقديم العلاج لها.