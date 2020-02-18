مسؤول صيني: أثر تفشي الفيروس على الصناعات سيظهر في فبراير

قال: أكثر من 95 بالمئة من الشركات الخاضعة للحكومة تعمل حالياً

قال نائب رئيس الهيئة المسؤولة عن الأصول المملوكة للدولة في الصين، اليوم الثلاثاء، إن أثر تفشي الفيروس التاجي على شتى الصناعات في البلاد سيظهر بالأساس في فبراير.

ووفق "رويترز"، قال رين هونغ بين؛ من لجنة الإشراف على الأصول العامة وإدارتها، أثناء إيجاز صحفي، إن أكثر من 95 بالمئة من الشركات الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية في صناعات رئيسة مثل تكرير النفط والاتصالات والكهرباء والنقل تعمل حالياً.

نائب رئيس الهيئة المسؤولة عن الأصول المملوكة للدولة الصين تفشي الفيروس على الصناعات

1

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441 11:31 AM

قال: أكثر من 95 بالمئة من الشركات الخاضعة للحكومة تعمل حالياً

مسؤول صيني: أثر تفشي الفيروس على الصناعات سيظهر في فبراير

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 6,525

قال نائب رئيس الهيئة المسؤولة عن الأصول المملوكة للدولة في الصين، اليوم الثلاثاء، إن أثر تفشي الفيروس التاجي على شتى الصناعات في البلاد سيظهر بالأساس في فبراير.

ووفق "رويترز"، قال رين هونغ بين؛ من لجنة الإشراف على الأصول العامة وإدارتها، أثناء إيجاز صحفي، إن أكثر من 95 بالمئة من الشركات الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية في صناعات رئيسة مثل تكرير النفط والاتصالات والكهرباء والنقل تعمل حالياً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

نائب رئيس الهيئة المسؤولة عن الأصول المملوكة للدولة الصين تفشي الفيروس على الصناعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020