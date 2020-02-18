مسؤول صيني: أثر تفشي الفيروس على الصناعات سيظهر في فبراير

قال: أكثر من 95 بالمئة من الشركات الخاضعة للحكومة تعمل حالياً

قال نائب رئيس الهيئة المسؤولة عن الأصول المملوكة للدولة في الصين، اليوم الثلاثاء، إن أثر تفشي الفيروس التاجي على شتى الصناعات في البلاد سيظهر بالأساس في فبراير.

ووفق "رويترز"، قال رين هونغ بين؛ من لجنة الإشراف على الأصول العامة وإدارتها، أثناء إيجاز صحفي، إن أكثر من 95 بالمئة من الشركات الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية في صناعات رئيسة مثل تكرير النفط والاتصالات والكهرباء والنقل تعمل حالياً.