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بحضور كبير من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة ونخبة من ممثلي وسائل الإعلام

"الترفيه" تُعلن الفائزين بـ"جوائز صنّاع الترفيه" JOY AWARDS في نسخته الثانية

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، أخيرًا في مدينة الرياض، عن "جوائز صنّاع الترفيه" JOY AWARDS بنسخته الثانية، - هي واحدة من أكبر الفعاليات الفنية والترفيهية في المنطقة-، تحت مظلة "موسم الرياض"، بحضور كبير من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة، إلى جانب نخبة من ممثلي وسائل الإعلام، والشخصيات العامة.



واستُهل الحفل الذي حضره رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ بعرض فيلم بعنوان "عالم من الخيال" الذي تضمّن إضاءة على أبرز إنجازات الهيئة العامة للترفيه خلال عامي 2020 – 2021.



وشهد الحفل، الإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز - نجومًا وأعمالاً- وذلك ضمن مختلف الفئات المشاركة، كما تخلل الحفل عروض فنية وغنائية قدّمها على المسرح نخبة من كبار فناني العالم العربي.

وفاز عن فئة الأعمال الدرامية يعقوب الفرحان بجائزة الممثل المفضل عن دوره في "رشاش"، فيما فازت إلهام علي بجائزة الممثلة المفضّلة عن دورها في "اختطاف"، وفاز بجائزة الوجه الجديد المفضّل فايز بن جريس عن دوره في "رشاش"، فيما ذهبت جائزة المسلسل المفضّل لمسلسل "كف ودفوف" واستلم الجائزة المنتج جمال سنان.



وفي فئة الرياضة فاز طارق حامدي بجائزة الرياضي المفضّل، وياسمين الدبّاغ بجائزة الرياضية المفضّلة.

وفي فئة السينما، فاز الممثل محمد هنيدي بجائزة الممثل المفضّل عن دوره في فيلم "الإنس والنمس"، فيما فازت الممثلة كارمن بصيبص بجائزة الممثلة المفضّلة عن دورها في فيلم "العارف"، وذهبت جائزة الفيلم المفضّل لفيلم "وقفة رجالة" حيث استلم الجائزة المخرج أحمد الجندي.



وعن فئة المؤثّرين، فاز عبد الله السبع بجائزة المؤثّر المفضّل، وفازت لبنى الخميس بجائزة المؤثّرة المفضّلة، وضمن فئة الموسيقى فازت زينة عماد بجائزة الصوت الجديد المفضّل، وفاز ماجد المهندس بجائزة الفنان المفضّل، وأصالة بجائزة الفنانة المفضّلة، فيما ذهبت جائزة الأغنية المفضّلة لـ "سلامات"- نانسي عجرم.



ومن جانب آخر، حصل النجم رامز جلال على جائزة البرنامج الأكثر مشاهدة التي سلمه إياها المستشار تركي آل الشيخ عن برنامج "رامز عقله طار".



وعلى صعيد الجوائز التكريمية، كرّم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه كلاً من الفنان العالمي جون ترافولتا ومنحه "جائزة الإنجاز مدى الحياة"، ونجم بوليوود سلمان خان ومنحه "جائزة شخصية العام".

وفي هذا الإطار حرص رئيس الهيئة العامة للترفيه على منح سبع عشرة جائزة تكريمية لكوكبة من أعضاء "هيئة الترفيه" و"موسم الرياض" و"مجموعة MBC".



كما قدّم آل الشيخ "جائزة صنّاع الترفيه الفخرية" لكل من المخرج شريف عرفة والمطرب عبد المجيد عبدالله، واحتفاءً بعطائهما ، كرّم آل الشيخ النجمَيْن الراحلَيْن سمير غانم ودلال عبد العزيز فتسلم التكريم ابنتاهما دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم.



يُذكر أن جوائز "صنّاع الترفيه" في الرياض تميّزت بكونها من اختيار الجمهور الذي صوّت للفائزين عبر تطبيق Joy Awards واختارهم من بين مجموعة من المرشّحين عن فئات السينما والموسيقى والمؤثّرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية.



وكانت مرحلة تسمية المرشّحين قد انطلقت في 20 أكتوبر من العام الماضي وامتدّت شهرًا كاملاً، ونتج عنها تسمية أربعة مرشّحين عن كل فئة نالوا أعلى عددٍ من التسميات، ومن ثم دخلوا مرحلة التصويت النهائي الذي أُعلنت نتائجه على الهواء مباشرةً خلال وقائع الحفل، وأسفَرَ عن تتويج الفائزين في مختلف الفئات.

