هل يكون "يونس بلهندة" الصفقة المنتظرة لـ "الهلال" لتعويض ضياع "تاليسكا"

كشفت تقارير صحفية تركية عن اقتراب اللاعب المغربي يونس بلهندة من الهلال في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقد اللاعب مع غلطة سراي.

ويتنافس الهلال على اللاعب، نادي طرابزون سبور التركي، علمًا بأن الهلال لم يبرم أي تعاقد أجنبي حتى الآن باستثناء المهاجم المالي موسى ماريغا.

وكان غلطة سراي التركي قد فسخ تعاقده مع اللاعب بسبب تصريحات هاجم فيها بلهندة إدارة النادي.

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17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442 09:55 PM

هل يكون "يونس بلهندة" الصفقة المنتظرة لـ "الهلال" لتعويض ضياع "تاليسكا"

محمد السيّد

الرياض

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كشفت تقارير صحفية تركية عن اقتراب اللاعب المغربي يونس بلهندة من الهلال في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقد اللاعب مع غلطة سراي.

ويتنافس الهلال على اللاعب، نادي طرابزون سبور التركي، علمًا بأن الهلال لم يبرم أي تعاقد أجنبي حتى الآن باستثناء المهاجم المالي موسى ماريغا.

وكان غلطة سراي التركي قد فسخ تعاقده مع اللاعب بسبب تصريحات هاجم فيها بلهندة إدارة النادي.

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