شاهد.. كورنيش الخبر يتزيين بأكبر"لوحة وطن" بالمملكة

نفذها مكتب العمل بمشاركة 500 متطوع و18 جهة حكومية

رفع 500 متطوع من أبناء المنطقة الشرقية اللوحة الوطنية التي حملت شعار اليوم الوطني للمملكة 91، "هي لنا دار"، بالواجهة البحرية لكورنيش الخبر، بمساحة بلغت 2500 م2 وبمشاركة 18 جهة حكومية، وبمشاركة ثماني جاليات.

وقال مدير مكتب العمل بمحافظة الخبر منصور آل بن علي، لـ"سبق"، إن المبادرة تأتي كمبادرة من مكتب العمل بمحافظة الخبر، وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص، حيث تتمحور الفكرة حول لوحة كبيرة تشمل ثمانية أجزاء من مكونات الوطن وأطيافه؛ لتجسيد صور التلاحم الوطني مع القيادة، مبينا أنه تم رفعها عاليًا لتشكيل صورة فنية فريدة من نوعها، كأكبر لوحة على مستوى المملكة احتفالاً باليوم الوطني.