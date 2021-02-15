رئيس الحكومة التونسية يعفي 5 وزراء مشمولين بالتعديل الأخير

استمرار اعتراض "سعيد" على شخصيات مشتبهة بفساد

أعفى رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، اليوم (الاثنين)، 5 وزراء مشمولين بالتعديل الوزاري الأخير، وتعيين وزراء بالنيابة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.

ويعترض الرئيس التونسي قيس سعيد على 4 وزراء من أصل 11 وزيراً شملهم التعديل، بسبب شبهات فساد، وهو ما أوجد أزمة دستورية بين الرئاستين.