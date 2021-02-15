رئيس الحكومة التونسية يعفي 5 وزراء مشمولين بالتعديل الأخير

أعفى رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، اليوم (الاثنين)، 5 وزراء مشمولين بالتعديل الوزاري الأخير، وتعيين وزراء بالنيابة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.
ويعترض الرئيس التونسي قيس سعيد على 4 وزراء من أصل 11 وزيراً شملهم التعديل، بسبب شبهات فساد، وهو ما أوجد أزمة دستورية بين الرئاستين.رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي
استمرار اعتراض "سعيد" على شخصيات مشتبهة بفساد
أعفى رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، اليوم (الاثنين)، 5 وزراء مشمولين بالتعديل الوزاري الأخير، وتعيين وزراء بالنيابة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.
ويعترض الرئيس التونسي قيس سعيد على 4 وزراء من أصل 11 وزيراً شملهم التعديل، بسبب شبهات فساد، وهو ما أوجد أزمة دستورية بين الرئاستين.