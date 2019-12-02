"الناهض" يقلّد "العمري" رتبته الجديدة "لواء" بالحرس الوطني

قلّد رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض، قائد كتيبة الأمن الخاص الأولى بالحرس اللواء محمد بن علي العمري، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته من رتبة "عميد" إلى رتبة "لواء".

وهنّأ الفريق "الناهض" اللواء "العمري" على الثقة الملكية الغالية؛ متمنيًا له التوفيق.

وأعرب "العمري" عن أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة للقوات العسكرية -حفظه الله- على الثقة الملكية الغالية؛ متمنيًا أن يكون عند حسن ظن القيادة الحكيمة، ولوزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، على دعمه الدائم؛ مبديًا اعتزازه بهذه الثقة الغالية.

العمري لواء بالحرس الوطني

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02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441 11:40 AM

"الناهض" يقلّد "العمري" رتبته الجديدة "لواء" بالحرس الوطني

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قلّد رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض، قائد كتيبة الأمن الخاص الأولى بالحرس اللواء محمد بن علي العمري، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته من رتبة "عميد" إلى رتبة "لواء".

وهنّأ الفريق "الناهض" اللواء "العمري" على الثقة الملكية الغالية؛ متمنيًا له التوفيق.

وأعرب "العمري" عن أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة للقوات العسكرية -حفظه الله- على الثقة الملكية الغالية؛ متمنيًا أن يكون عند حسن ظن القيادة الحكيمة، ولوزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، على دعمه الدائم؛ مبديًا اعتزازه بهذه الثقة الغالية.

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العمري لواء بالحرس الوطني

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