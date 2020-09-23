رئيس "بلدي الشرقية": اليوم الوطني يدفع نحو مسيرة التقدم والبناء

قال: إنه دعوة لاستلهام شخصية وكفاح ونجاح الملك عبدالعزيز

قال رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية عبدالهادي بن درزي الشمري: إن الشعب السعودي يحتفل هذا اليوم بمناسبة وطنية عظيمة، وهي مناسبة اليوم الوطني للمملكة، وهو اليوم الذي تمَّ فيه تغيير اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وهو ما قام به الملك عبدالعزيز رحمه الله، في مثل هذا اليوم من عام 1351هـ 1932، حيث سجل التاريخ مولد المملكة العربية السعودية بعد ملحمة البطولة التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على مدى اثنين وثلاثين عاماً عقب استرداده لمدينة الرياض عاصمة ملك أجداده وآبائه وفي تحقيقه – طيب الله ثراه – لغايته الوطنية العظمى والمتمثلة في توحيد أجزاء المملكة، ومناطقها، وقبائلها وأسرها تحت راية التوحيد، وفي تأسيسه للدولة الحديثة، وفي منجزاته العديدة كتوطين البادية، وتشجيع التعليم، وإرسال البعثات، وإنشاء الوزارات والدوائر الحكومية، وتوسعة الحرمين، وخدمة بيت الله الحرام، واستقدام الشركات للتنقيب عن البترول، وتكريره، وإنشاء شبكات الطرق، وشبكة المواصلات والاتصالات وغيرها من المنجزات التاريخية، والحضارية التي تدل على إخلاص الملك المؤسس، ونظرته البعيدة، وقوة عزيمته.

وأضاف: مناسبة اليوم الوطني بمثابة دعوة لاستحضار مآثر الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- لنستلهم من شخصيته العظيمة، وكفاحه، ونجاحه أهم الدروس التي تفيدنا في مواصلة مسيرة التقدم والبناء الحضاري والاجتماعي والاقتصادي.

وأردف: تأتي رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتبقى نقلة نوعية للوطن ومكانته التنموية والاقتصادية والسياسية، وتكرس المفهوم المستقبلي للاستفادة القصوى من ثروات الوطن وأبنائه وفق نظرة شاملة، تضع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف أساس تطور الوطن واستقراره.

وأضاف: "بهذه المناسبة الكريمة أرفع أسمى آيات التهاني التبريكات إلى مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، أدام الله عز وطني ورفعته بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وأبقاه ذخراً لوطنه وشعبه وللأمة العربية والإسلامية وللإنسانية جمعاء".