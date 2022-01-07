انطلاق فعاليات كرنفال جازان البحري.. "محاكاة لقراصنة وعمل بطولي لحرس الحدود"

شهدت مشاركة 45 قاربًا و5 دبابات بحرية و30 آلية أخرى

رعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان- بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة- مساء اليوم انطلاق فعاليات كرنفال جازان البحري ضمن مهرجان شتاء جازان 22 "هذي أيامنا"، وذلك بالقناة البحرية بالمدينة الجامعية لجامعة جازان بالكورنيش الشمالي لمدينة جازان.

وأعطى أمير المنطقة شارة الانطلاقة لفعاليات المهرجان الذي شارك فيه قيادة حرس الحدود، ومديرية الدفاع المدني، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وإدارة الأسلحة والمتفجرات، وجمعية الصيادين بجازان.

وشهدت فعاليات جازان البحري -الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة- مشاركة 45 قاربًا و5 دبابات بحرية و30 آلية أخرى، وذلك عبر مساري القناة البحرية البالغ طولهما 1,7 كيلومتر، إلى جانب 100 عارض و35 مشاركًا، وسط البحيرة الصناعية للقناة التي يبلغ قطرها 240 مترًا وتزيّنها نافورة يبلغ طولها 200 متر، حيث قدموا عروضًا بحرية متنوعة بيّنت ارتباط الإنسان بالبحر، إلى جانب عروض عن جهود قيادة حرس الحدود بالمنطقة في حماية الحدود البحرية الواقعة في نطاق مسؤوليتها ، فيما شارك في تنظيم الفعالية أكثر من 100 متطوع من شباب وفتيات جازان، وفي الختام أُطلِقت الألعاب النارية التي زيّنت سماء الحفل.