جدة.. المرور يتفاعل مع فيديو وثّقه مغرّد ويطيح بقائد مركبة عكس السير

قال: تمّ القبض عليه وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام

أكّد المرور السعودي، اليوم، ضبط سائق مركبة؛ عكس السير في أحد شوارع حي السامر بجدة.

وقال حساب المرور على تويتر تفاعلاً مع متابع نشر فيديو للواقعة: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تمّ القبض على سائق المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان المتابع قد غرّد بفيديو للواقعة، وقال "إن سائق المركبة عكس السير من مخطط إلى كبري تجاه الشمال في حي السامر".