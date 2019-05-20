باحث: سنسمع طبول الحرب تُقرع الملالي .. موازين القوى لأمريكا والعرب

قال: لم يعـد الروس فريقاً لإخماد حرائق النظـام والعالـم يؤكّد تلاشي خياراتهم

منذ وصول نظام الخميني إلى رأس السلطة في إيران ومنطقتنا العربية في حالة من الغليان السياسي المؤجّج بالطائفية والأيديولوجية الإقصائية، حيث لم تهدأ المنطقة أبداً مع استمرار اتجاه أصابع الاتهام إلى نظام الثورة في طهران المارقة عن النظام الدولي وأدواتها الإرهابية.

وفي ذلك يقول الباحث والمحلل السياسي مبارك آل عاتي؛ لـ "سبق": "إيران تدرك اليوم أن كثيراً من أدواتها الإستراتيجية تمّ تحييدها ولم يعد باستطاعتها استعمال تلك الخيارات، أولها وأهمها قطاع الطاقة الذي نجحت إدارة الرئيس ترمب؛ مع دول المنطقة، في إغناء العالم عنه، ثم فرض عقوبات صارمة تجاهه؛ مما أدى إلى تصفير البيع وحرمان النظام من الاستفادة من مردوده المالي وحرمانه استخدام الطاقة في حربه على المنطقة والعالم".

وأضاف: "ثاني الخيارات الإستراتيجية التي خسرتها طهران هو نجاح واشنطن في تحييد تهديد ايران بإغلاق مضيق هرمز، وذلك عبر القوة الحربية الهائلة في المضيق وفي الخليج العربي وعبر خطر إغراق القطع البحرية الايرانية، ثم نجاح السعودية أيضاً في إيجاد موانئ لتصدير النفط عبر البحر الأحمر وقريباً عبر الموانئ اليمنية من خلال اتفاقيات بين البلدين الشقيقين".

وتابع: "النظام الايراني يدرك قبل غيره أن موازين القوى تميل بقوة ودون أيّ مقارنة لمصلحة الولايات المتحدة والدول العربية، وأنه لم يعد لديه سوى التنظيمات الإرهابية المنتشرة في لبنان وسوريا والعراق واليمن التي أخذت على عاتقها الحرب بالوكالة عن النظام غير مراعين لأمن واستقرار دولهم وشعوبهم، حتى القوى الدولية كروسيا أعلنت أنها لم تعد فرقة إطفاء لإخماد كل حريق، في رسالة تهديد وتحذير للنظام أنه سيكون وحيداً إذا ما استمر في مناكفة المجتمع الدولي وظل متمسكاً ببرامجه التسليحية الخطرة وظل متمسكاً بالتدخل في الدول العربية".

وقال: "العالم كله بات يدرك أن استمرار إيران بنظامها الحالي وممارساته فيه تهديد للأمن والسلم العالمي؛ لذلك سنرى كثيراً من القوى الدولية تصطف مع واشنطن ودول الخليج العربي، وسنسمع طبول الحرب تُقرع ضد طهران؛ لأن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن أكثر خطورة من الحرب أو المفاوضات وفق الشروط الأمريكية الاثني عشر التي من شأنها تحييد أخطار النظام وتطويعه أو تغييره".