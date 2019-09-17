"نورة السلامة" مديرة للموارد البشرية بجامعة حائل

أصدر مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، قرارًا بتكليف نورة بنت سعيد السلامة الشمري، مديرةً لإدارة الموارد البشرية -شطر الطالبات - في الجامعة.

وتضمن قرار "البراهيم" أن ترجع نورة الشمري بعملها إلى وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، وإلى المشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية كل فيما يخصه.