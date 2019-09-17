"نورة السلامة" مديرة للموارد البشرية بجامعة حائل

أصدر مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، قرارًا بتكليف نورة بنت سعيد السلامة الشمري، مديرةً لإدارة الموارد البشرية -شطر الطالبات - في الجامعة.
وتضمن قرار "البراهيم" أن ترجع نورة الشمري بعملها إلى وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، وإلى المشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية كل فيما يخصه.
أصدر مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، قرارًا بتكليف نورة بنت سعيد السلامة الشمري، مديرةً لإدارة الموارد البشرية -شطر الطالبات - في الجامعة.
وتضمن قرار "البراهيم" أن ترجع نورة الشمري بعملها إلى وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، وإلى المشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية كل فيما يخصه.