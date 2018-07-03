"البيئة" تضبط صياداً بحوزته 248 بيضة طيور بحرية محمية بجزر فرسان

خلال مسح نفذته وتم إبلاغ المخالفين بمراجعتها لاتخاذ الإجراءات النظامية

ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان وفرع الثروة السمكية والهيئة السعودية للحياة الفطرية بمحافظة جزر فرسان، قارب صيد جائر بالقرب من مرفأ الصيادين بقرية صير بقيادة المالك وبرفقته شخص آخر.

وتم العثور داخل القارب على 248 بيضة لطيور محمية شملت 80 بيضة لطائر الجليل، و160 بيضة لطائر الخرشنة، وثماني بيضات لطائر النورس، جمعت من أعشاشها بجزيرة أبو حمد.

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة: بناء على الأوامر والتعليمات المتضمنة القيام بجولات مشتركة للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة المتعلقة بمزاولة صيد الأسماك في المياه الإقليمية للمملكة، والتعليمات الخاصة بالمحافظة على البيئة، والأنظمة المتعلقة بتنظيم الصيد، قامت اللجنة المشتركة من الثروة السمكية بمحافظة جزر فرسان والهيئة السعودية للحياة الفطرية بمسح بحري للمواقع والجزر.

وأضافت: شمل المسح شواطئ شمال فرسان، شواطئ السقيد، منظر، عبد، المعادي، الصدين، واسفر عن ضبط قارب مخالف اثناء الاقتراب لدخول للمرافاة بقيادة مالكه وشخص آخر، وضبطت بحوزتهم 248 بيضة لطيور محمية.

وأردفت الوزارة: تم إبلاغ المخالفين بمراجعة الهيئة السعودية للحياة الفطرية لإكمال الإجراءات، وتسليم البيض لمندوب الهيئة لإرجاعه لبيئته الطبيعية.