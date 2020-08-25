أمير القصيم يرعى تدشين مشروعي صالح العثيم للعيون ومركز القفاري للتأهيل

أمير المنطقة وضع حجر الأساس لهما بمشاركة وزير الصحة عبر الاتصال المرئي

رعى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمدينة بريدة، اليوم، مشروع وضع حجر الأساس لمركز صالح بن علي العثيم للعيون، ومركز رقية بنت ناصر القفاري للتأهيل الطبي ومركز زراعة القوقعة، بتكلفة 20 مليون ريال، بمشاركة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن طريق الاتصال المرئي "عن بُعد".

وأكد أمير منطقة القصيم أن ما يُبذل من أعمال مباركة لخدمة المواطنين والمواطنات يعكس ما تتلقاه المنطقة من دعم وعناية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، مثمناً ما يبذله وزير الصحة من جهود تجاه تقديم جميع الخدمات الصحية بجودة عالية للمواطنين والمقيمين خلال هذه الجائحة.

وذكر أن ما يقدمه رجل الأعمال عبدالله العثيم هو محل فخر واعتزاز الجميع، وأن ما يبذله أبناء المنطقة من رجال الأعمال من تكاتف وتعزيز للشراكات المجتمعية مع القطاعات الحكومية والأهلية يعكس ما يتحلى به أبناء هذا الوطن من وفاء وخيرية، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

وأشاد وزير الصحة في كلمة له بما يقدم في هذا الوطن المعطاء من دعم للقطاع الصحي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أسهم في تحقيق أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن المملكة من أفضل الدول التي تعاملت مع هذه الجائحة بالتكاتف بين جميع أبنائها.

وبيّن أن مشروعي مركز صالح العثيم للعيون ومركز رقية القفاري للتأهيل الطبي ومركز زراعة القوقعة يعكسان تناغم الجهود، وهي إحدى الثمار الرائعة لنظام الشراكة الاجتماعية المقدمة من أحد أبناء الوطن البارين، وستسهم هذه المشروعات في تقديم الكثير من الخدمات الصحية لأبناء المنطقة، مقدماً شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على متابعته الدائمة ودعمه لجميع أعمال القطاع الصحي بالمنطقة، ولرجل الأعمال عبدالله العثيم على ما يقدمه من عطاء في مثل هذه الأعمال الخيرية.

وقُدم عرض مرئي عن مشروعات صالح العثيم للعيون ومركز رقية القفاري للتأهيل الطبي وزراعة القوقعة التي ستنشأ بمدينة بريدة.

وفي ختام الحفل، كرم أمير منطقة القصيم أمين المنطقة المهندس محمد المجلي، ورجل الأعمال عبدالله العثيم، وفريق العمل وشركاء النجاح، كما تسلم هدية تذكارية من الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور سلطان الشايع.

وحضر الحفل وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشايع، ومدير الشؤون الصحية المكلف أيمن الرقيبة، ورجل الأعمال عبدالله بن صالح العثيم.