10 قتلى و23 مفقودًا.. تحديث جديد لضحايا انهيار "فندق كورونا"

الموقع كان يُستخدم منشأةً لعزل المصابين بالفيروس في شرق الصين

ارتفعت حصيلة القتلى في انهيار فندق كان يُستخدم منشأةً لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد في شرق الصين، إلى عشرة قتلى.



وقالت وزارة الشؤون الطارئة الصينية اليوم: "إنّه من أصل 71 شخصًا حوصروا السبت لحظة وقوع الكارثة في الفندق، وتمكنوا من انتشال 48 من تحت الأنقاض، بينهم عشرة فارقوا الحياة، بينما لا يزال البحث جاريًا عن 23 آخرين".

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل أربعة أشخاص.