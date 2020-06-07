لبنان يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 30

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 30 حالة.

وقالت الوزارة في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه تم تسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1331 حالة.

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 768.

ومدد مجلس الوزراء اللبناني، الخميس الماضي، التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا حتى الخامس من يوليو المقبل.

لبنان فيروس كورونا الجديد

0

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 04:04 PM

ارتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 30

لبنان يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 153

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 30 حالة.

وقالت الوزارة في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه تم تسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1331 حالة.

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 768.

ومدد مجلس الوزراء اللبناني، الخميس الماضي، التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا حتى الخامس من يوليو المقبل.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

لبنان فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020