الاقتراع "عن بعد".. انطلاق المرحلة الأخيرة ‏من انتخابات الاتحادات الرياضية

تنطلق يوم الاثنين المقبل -على مدى يومين- المرحلة الأخيرة من انتخابات الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية 2021-2024م لانتخاب رئيس وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية التي تم فتح باب الترشح لها نهاية يناير الماضي.
وتعقد مرحلة الاقتراع -عن بعد- من خلال المنصة الإلكترونية في اليوم الأول لاتحادات: (كرة الطاولة، والسباحة، والتنس، والكاراتيه، وألعاب القوى)، وسيتم نقلها على حساب اللجنة الأولمبية في وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر)، على أن تقام يوم الثلاثاء 23/2/2021 انتخابات اتحادات: (كرة اليد، وكرة الطائرة، والدراجات، والتايكوندو، وكرة السلة).
وكان رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد اعتمد في ديسمبر الماضي البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية، واشتمل على تسع مراحل بدأت بفتح باب الترشح للرئاسة والعضوية وقيد الناخبين ثم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، تلاها الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، ثم النظر في الطعون المقدمة.
وشهدت المرحلة الخامسة يوم الأحد الماضي 14/ 2/ 2021م إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين، على أن يكون موعد الاقتراع والجمعية العمومية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وسيعقبها الطعن على إجراءات الاقتراع لمدة يوم واحد، والنظر في الطعون على إجراءات الاقتراع بداية من يوم الخميس 25/2/2021م لمدة ثلاثة أيام، على أن تختتم المرحلة الانتخابية باعتماد مجالس إدارات الاتحادات من سمو رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.
الاثنين المقبل.. لانتخاب رئيس وأعضاء مجالس إدارات
تنطلق يوم الاثنين المقبل -على مدى يومين- المرحلة الأخيرة من انتخابات الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية 2021-2024م لانتخاب رئيس وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية التي تم فتح باب الترشح لها نهاية يناير الماضي.
وتعقد مرحلة الاقتراع -عن بعد- من خلال المنصة الإلكترونية في اليوم الأول لاتحادات: (كرة الطاولة، والسباحة، والتنس، والكاراتيه، وألعاب القوى)، وسيتم نقلها على حساب اللجنة الأولمبية في وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر)، على أن تقام يوم الثلاثاء 23/2/2021 انتخابات اتحادات: (كرة اليد، وكرة الطائرة، والدراجات، والتايكوندو، وكرة السلة).
وكان رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد اعتمد في ديسمبر الماضي البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية، واشتمل على تسع مراحل بدأت بفتح باب الترشح للرئاسة والعضوية وقيد الناخبين ثم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، تلاها الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، ثم النظر في الطعون المقدمة.
وشهدت المرحلة الخامسة يوم الأحد الماضي 14/ 2/ 2021م إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين، على أن يكون موعد الاقتراع والجمعية العمومية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وسيعقبها الطعن على إجراءات الاقتراع لمدة يوم واحد، والنظر في الطعون على إجراءات الاقتراع بداية من يوم الخميس 25/2/2021م لمدة ثلاثة أيام، على أن تختتم المرحلة الانتخابية باعتماد مجالس إدارات الاتحادات من سمو رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.