"الندوة العالمية": المملكة أبرزت دور المرأة واعتنت بها في كل القطاعات

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

‬أكدت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من كل عام، الدور الكبير والطفرة الحضارية التي أبرزت دور المرأة في المملكة.

كما أكدت عنايتها بها في كل القطاعات الحياتية لما تمثله من حجر الأساس في بناء المجتمع، وكونها شريك للرجل في قيام الأسرة وتربية الأجيال.

ومع هذه المناسبة، تسير الندوة على ذات الخطى، فلم تُغفِل مكانة المرأة وقيمتها المجتمعية المؤثرة، حين قدمت لها البرامج والأنشطة التي تؤهلها تربويا وتوعوياً ومهارياً وتعليمياً، ووجهتها للاستفادة من وقتها واستثماره في الأعمال النافعة والمفيدة.

فخصصت لها مقاعد في الجامعات والمعاهد والمراكز العلمية والمهنية التي استفاد منها المئات منهن.

كما شيّدت المدارس والجامعات والمعاهد والمراكز المخصصة لتعليم الفتيات، للنهوض بمستواهن المعرفي وقدراتهن العلمية، حتى يكنّ النواة التي يرتكز عليها المجتمع في طريقه إلى الرقي والتقدم، بما يتوافق مع قيم الإسلام الذي أعلى شأن المرأة وكرّمها وأكد دورها وجهودها كركيزة تقوم عليها حياة الأمم.