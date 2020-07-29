واشنطن تعاقب كيانات وأفرادًا تابعين للنظام السوري

بينهم ابن بشار الأسد والفرقة الأولى بالجيش

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من أفراد النظام السوري، من بينهم حافظ ابن رئيس النظام السوري بشار الأسد، بحسب ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني يوم (الأربعاء).

وأوضحت الوزارة أن العقوبات تستهدف أيضًا الفرقة الأولى بالجيش السوري وكيانات أخرى.


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29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 07:54 PM

بينهم ابن بشار الأسد والفرقة الأولى بالجيش

واشنطن تعاقب كيانات وأفرادًا تابعين للنظام السوري

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من أفراد النظام السوري، من بينهم حافظ ابن رئيس النظام السوري بشار الأسد، بحسب ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني يوم (الأربعاء).

وأوضحت الوزارة أن العقوبات تستهدف أيضًا الفرقة الأولى بالجيش السوري وكيانات أخرى.


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