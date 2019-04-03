الهلال يقفل ملف استعداداته لمواجهة الحزم وتذاكر اللقاء تنفد

أغلق لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم صفحة تحضيراتهم للقاء الحزم مساء الغد ، وقد غلب الجانب التكتيكي على الحصة التدريبية التي احتضنها ملعب النادي، وأدى اللاعبون في بداية التدريب عددًا من التطبيقات التكتيكية، حيث طبق الجهاز الفني عددًا من الجمل الفنية التي يود انتهاجها في اللقاء.

تابع المران الأمير محمد بن فيصل رئيس النادي، ونائبه فهد الراشد وبعد نهايته تناول اللاعبون وجبة العشاء في مقر المعسكر ومن ثم غادرت بعثة الفريق إلى "القصيم"؛ تأهبًا لملاقاة الحزم مساء الغد عند الساعة (8:45) مساءً.

ومن جهة أخرى أعلنت إدارة نادي الحزم نفاد تذاكر مواجهة فريقها أمام الهلال التي ستُقام يوم غدٍ الخميس حيث تم بيعها بشكل كامل عبر منافذ البيع.

كما أنهت إدارة النادي، اليوم الأربعاء، إجراءات العمل بإعادة الساتر التجميلي للجهة الشرقية من سور النادي التي سقطت الأسبوع الماضي، إثر هبوب عاصفة رملية شديدة على منطقة القصيم، ومحافظة الرس تحديدًا وأسقطت الساتر.